В Киевской области из-за атаки РФ произошел пожар на промышленном объекте
Этой ночью враг атаковал Киевскую область ракетами и ударными БПЛА. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксированы, однако произошел пожар из-за падения обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.
В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
В 7:00 зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области, которые произошли из-за падения обломков.
В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.
Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж.
В другом районе загорелось складское помещение.
Напомним, в ночь на 12 июня Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс. Взрывы раздались в Киеве.
В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .