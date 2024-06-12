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В Киевской области из-за атаки РФ произошел пожар на промышленном объекте

Среда 12 июня 2024 08:04
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В Киевской области из-за атаки РФ произошел пожар на промышленном объекте Фото: в Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Вадим Ребрина

Этой ночью враг атаковал Киевскую область ракетами и ударными БПЛА. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксированы, однако произошел пожар из-за падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

В регионе активно работали силы противовоздушной обороны.

В результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

В 7:00 зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области, которые произошли из-за падения обломков.

В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники.

Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж.

В другом районе загорелось складское помещение.

Фото: в МВД показали кадры пожара в Киевской области (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, в ночь на 12 июня Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс. Взрывы раздались в Киеве.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.

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