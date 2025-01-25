У Київській області через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка, горіло підприємство

Нагадаємо, під час дронового удару російських окупантів минулої ночі у Київській області були руйнування та пожежа у Глевасі та в Броварах. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА загинули три людини, і було кілька постраждалих.

Детальніше про наслідки ворожої повітряної атаки у ніч проти 24 січня - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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