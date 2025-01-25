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У Київській області через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка, горіло підприємство

Фото: у Київській області через дронову атаку пошкоджена багатоповерхівка (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у двох районах через російську повітряну атаку був пошкоджений житловий багатоповерховий будинок, і сталася пожежа виробничого підприємства. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасового виконувача обов'язки голови Київської ОВА Миколу Калашника.

Чиновник розповів, що в одному з населених пунктів Київської області сталася руйнація балконів 4-8 поверхів у дев'ятиповерхівці, були вибиті віконні рами. 

"В одному з під'їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини", - додав він.

Також керівник КОВА поінформував, що на місці працюють усі оперативні служби, й проводиться обстеження під’їздів та розбір пошкоджених конструкцій.

"Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила". - сказав Калашник. 

Крім того, передав чиновник, в іншому районі Київської області через падіння уламків ворожої збитої цілі "відбулося загоряння виробничого підприємства" на площі 600 квадратних метрів.

"Пожежа ліквідована. Більш детальна інформація -  згодом", - додав керівник КОВА.

Також він оприлюднив фото пошкодженої дев'ятиповерхівки у Київській області в результаті російської повітряної атаки

Наслідки дронового удару РФ по Київській області у ніч проти 25 січня (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Нагадаємо, під час дронового удару російських окупантів минулої ночі у Київській області були руйнування та пожежа у Глевасі та в Броварах. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА загинули три людини, і було кілька постраждалих.

Детальніше про наслідки ворожої повітряної атаки у ніч проти 24 січня - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Київська областьПожежаАтака дронів