В Киевской области из-за атаки РФ повреждена многоэтажка, горело предприятие

В Киевской области в двух районах из-за российской воздушной атаки был поврежден жилой многоэтажный дом, и произошел пожар производственного предприятия. Пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.
Чиновник рассказал, что в одном из населенных пунктов Киевской области произошло разрушение балконов 4-8 этажей в девятиэтажке, были выбиты оконные рамы.
"В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки", - добавил он.
Также руководитель КОВА проинформировал, что на месте работают все оперативные службы, и проводится обследование подъездов и разбор поврежденных конструкций.
"Новостройка заселена частично. Информация о пострадавших не поступала". - сказал Калашник.
Кроме того, передал чиновник, в другом районе Киевской области из-за падения обломков вражеской сбитой цели "произошло возгорание производственного предприятия" на площади 600 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован. Более подробная информация - позже", - добавил руководитель КОВА.
Также он обнародовал фото поврежденной девятиэтажки в Киевской области в результате российской воздушной атаки
Последствия дронового удара РФ по Киевской области в ночь на 25 января (фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)
Напомним, во время дронового удара российских оккупантов минувшей ночью в Киевской области были разрушения и пожар в Глевахе и Броварах. В результате падения обломков сбитых БПЛА погибли три человека, и было несколько пострадавших.
Детальнее о последствиях вражеской воздушной атаки в ночь на 24 января - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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