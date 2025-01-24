У Київській області через атаку БПЛА ворога сталася пожежа у багатоповерхівці

Чиновник у своєму Telegram-каналі розповів, що внаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі в одному з населених пунктів області "сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах".

"Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах", - додав він.

Також представник адміністрації розповів, що на місці працюють всі оперативні служби. Крім того, було проведено евакуацію мешканців постраждалого будинку.

Керівник Київської ОВА також повідомив, що в іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 квадратних метрів.

"Щодо потерпілих та ступенів пошкоджень - інформація згодом. Тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях поки загроза не мине", - додав чиновник.

В Київській ОВА не уточнили, в якому саме населеному пункті сталася пожежа у багатоповерхівці. Між тим в місцевих пабліках розповідають, що йдеться про Глеваху. Офіційного підтвердження цього немає.

Нічний дроновий удар противника

Раніше повідомлялося, що напередодні ввечері, 23 січня, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед".

Через загрозу ворожих повітряних атак у низці областей України була оголошена тривога.

У Повітряних силах після опівночі розповіли, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп російських ударних БПЛА.

Близько години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників противника. Крім того, у Києві також було чути вибухи, й військові інформували, що в районі столиці є БПЛА ворога.

Пізніше стало відомо про роботу ППО в Київській області, де фіксували російські безпілотники.