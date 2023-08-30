У Київській області були чутні вибухи, повідомляють про роботу ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакують територію України двома групами ударних безтілесників, з північного та південного напрямів. Дрони постійно змінюють напрямок руху.

Вибухи у Київській області

Нагадаємо, що востаннє про вибухи та роботу сил ППО в Київській області повідомлялося 27 серпня.

У ніч на 27 серпня окупанти знову завдали масованої повітряної атаки територією України. Близько 3:50 у повітряному просторі було зафіксовано групу ракет, випущених із Ту-95МС.

Ракети кілька разів змінювали курс, повідомлялося, що у Черкаській області ППО працювало по ворожим цілям.