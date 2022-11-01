У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла
Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - написав він.
Повідомляється, що о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.
"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - додав Олексій Кулеба.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вранці 31 жовтня Російська Федерація вдалась до масованого удару по території України. В низці областей пролунали вибухи, були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.
Окрім того, окупанти вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Київській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, є постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.