Фото: у Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла (РБК-Україна)

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.