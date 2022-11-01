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У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла

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Київська область , Вівторок 01 листопада 2022 10:52
У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла Фото: у Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Станом на ранок 1 листопада на Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - написав він.

Повідомляється, що о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - додав Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вранці 31 жовтня Російська Федерація вдалась до масованого удару по території України. В низці областей пролунали вибухи, були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окрім того, окупанти вранці 31 жовтня завдали ракетних ударів по Київській області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, є постраждалі.

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Київська область Електроенергія
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