В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без света

По состоянию на утро 1 ноября в Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"В Киевской области около 20 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Наши энергетики работают круглосуточно и делают невероятное", - написал он.

Сообщается, что в 6.15 утра по региону начались плановые стабилизационные отключения.

"Я благодарен жителям области за понимание и за то, что удерживают энергетический фронт", - добавил Алексей Кулеба.