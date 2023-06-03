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В Київській області аварійні відключення світла: в чому причина

Фото: в Київській області аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашньої негоди в Київській області запроваджені аварійні відключення світла. Без електропостачання залишаються близько 16 тисяч жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК.

"Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 - частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції", - пише пресслужба.

Найбільше відключень:

  • в Броварському районі;
  • в Бориспільському районі;
  • в Бучанському районі.

До ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.

"Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок... Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю", - додає пресслужба.

Негода в Київській області

Вчора, 2 червня, Київську область накрила сильна буря. В низці районів столиці фіксували сильні пориви вітру та дощ.

На Дарниці було пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого кільцева електричка мала затримки. Також через падіння дерева було затримано рух тролейбусів №28.

Пізніше ДТЕК заявив про відключення світла в Подільському та Святошинському районах столиці, а також у Фастівському і Бучанському районах Київської області.

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Київ