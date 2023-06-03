В Киевской области аварийные отключения света: в чем причина

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 - частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции", - пишет пресс-служба.

Больше всего отключений:

в Броварском районе;

в Бориспольском районе;

в Бучанском районе.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 78 бригад.

"Мы уже вернули свет для более 90 тысяч домов... Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - добавляет пресс-служба.

Непогода в Киевской области

Вчера, 2 июня, Киевскую область накрыла сильнейшая буря. В ряде районов столицы фиксировались сильные порывы ветра и дождь.

На Дарнице была повреждена контактная сеть, в результате чего кольцевая электричка имела задержки. Также из-за падения дерева было задержано движение троллейбусов №28.

Позже ДТЭК заявил об отключении света в Подольском и Святошинском районах столицы, а также в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.