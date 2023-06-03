ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области аварийные отключения света: в чем причина

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 11:00
В Киевской области аварийные отключения света: в чем причина Фото: в Киевской области аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашней непогоды в Киевской области введены аварийные отключения света. Без электроснабжения остаются около 16 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК.

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 - частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции", - пишет пресс-служба.

Больше всего отключений:

  • в Броварском районе;
  • в Бориспольском районе;
  • в Бучанском районе.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 78 бригад.

"Мы уже вернули свет для более 90 тысяч домов... Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - добавляет пресс-служба.

Непогода в Киевской области

Вчера, 2 июня, Киевскую область накрыла сильнейшая буря. В ряде районов столицы фиксировались сильные порывы ветра и дождь.

На Дарнице была повреждена контактная сеть, в результате чего кольцевая электричка имела задержки. Также из-за падения дерева было задержано движение троллейбусов №28.

Позже ДТЭК заявил об отключении света в Подольском и Святошинском районах столицы, а также в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области