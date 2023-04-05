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СБУ разоблачила компании Сивковича и ФСБ в Киеве и области

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Киевская область, Среда 05 апреля 2023 16:17
СБУ разоблачила компании Сивковича и ФСБ в Киеве и области Фото:компании Сивковича и ФСБ разоблачила СБУ в Киеве и области(ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ совместно с ДБР разоблачила 15 компаний в Киеве и области, работавших в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Службу безопасности Украины.

Как сообщается, работу этих предприятий контролирует бывший заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже.

По данным следствия, именно он курирует деятельность так называемого «политического офиса» в Москве, организованного по указанию ФСБ. Этот офис проводит разведывательно-подрывную работу против Украины, в том числе координирует работу агентурных сетей в прифронтовых районах Украины.

"Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве. Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сферах торговли, финансов и транспортных перевозок, а также оказывают риелторские услуги. Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников" ,- говорится в сообщении.

В ходе обысков предприятий обнаружили оружие, документы и другие материалы с доказательствами незаконной деятельности Сивковича. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Появились новые доказательства, подтверждающие его связи с русским ФСБ.

Также ранее мы писали о том, что суд арестовал еще два земельных участка супруги Медведчука.

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Служба безопасности Украины ФСБ Владимир Сивкович
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