Київський метрополітен планує заходи від падіння пасажирів на колії: деталі

У київському метро у червні на колії впали три людини, одна з яких загинула. На сайті Київради зареєстрували петицію про становлення захисних екранів на станціях метрополітену, щоб запобігти трагічним випадкам.

Як повідомили в КМДА, у метрополітені розробляють додаткові заходи, щоб зменшити випадки падіння пасажирів на колії метро. Зокрема:

посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;

будуть створені додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;

посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Фото: Станція київського метрополітену (gettyimages.com)

Також у "Київському метрополітені" додатково опрацьовують питання щодо можливості встановлення захисних екранів з урахуванням пасажиропотоків, конструктивних та архітектурно-планувальних характеристик станцій.