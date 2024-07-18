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Київський метрополітен планує заходи від падіння пасажирів на колії: деталі

Фото: Пасажири у київському метро (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

У київському метро почастішали випадки падіння пасажирів на колії – у червні 2024 року сталося три таких інциденти. У звязку з цим на сайті Київради зареєстрована петиція про встановлення захисних екранів на станціях.

Що у столичному метрополітені планують робити для запобігання падінню людей на колії, у коментарі РБК-Україна повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.

У київському метро у червні на колії впали три людини, одна з яких загинула. На сайті Київради зареєстрували петицію про становлення захисних екранів на станціях метрополітену, щоб запобігти трагічним випадкам.

Як повідомили в КМДА, у метрополітені розробляють додаткові заходи, щоб зменшити випадки падіння пасажирів на колії метро. Зокрема: 

  • посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;
  • будуть створені додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;
  • посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Фото: Станція київського метрополітену (gettyimages.com)

Також у "Київському метрополітені" додатково опрацьовують питання щодо можливості встановлення захисних екранів з урахуванням пасажиропотоків, конструктивних та архітектурно-планувальних характеристик станцій.

Нагадаємо, ми писали, чи подорожчає транспорт в Києві на тлі росту тарифів на проїзд в інших містах України.

Також ми розповідали, чому під час повітряної тривоги зупиняється весь комунальний громадський транспорт. Всі підземні станції метрополітену здійснюють укриття населення. Рух електропоїздів під час тривоги не зупиняється, але відбувається виключно в підземних ділянках ліній метрополітену.

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