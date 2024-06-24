Чому під час тривоги в Києві зупиняється громадський транспорт
Під час повітряної тривоги у Києві можна побачити, як зупиняється весь комунальний громадський транспорт, а люди - чекають на відбій поруч з ним. Причина - рішення Ради оборони Києва, якому вже понад рік.
Чому столиця зупиняє транспорт під час тривог та як має діяти це правило, у відповіді на запит РБК-Україна пояснив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Зміст
- Чому громадський транспорт зупиняється під час тривоги в Києві
- Як повинен діяти наземний громадський транспорт під час тривоги в Києві
- Як працює метро під час тривоги в Києві
Чому громадський транспорт зупиняється під час тривоги в Києві
Як пояснили в Департаменті, під час повітряної тривоги існує ризик реальної загрози життю та здоров’ю людини, тому люди повинні евакуюватися в укриття і перебувати там до відбою.
"Це стосується в тому числі пасажирів та водіїв громадського транспорту. Зауважуємо, що громадський транспорт міста не є укриттям для цивільного населення і перебувати там під час тривоги небезпечно", - йдеться у відповіді на запит РБК-Україна.
Тому, як зазначили в Департаменті, у травні 2023 року Рада оборони Києва ухвалила протокол, який зобов'язав комунальний транспорт зупинятися по тривозі, щоб пасажири могли покинути салон та пройти в укриття.
Це ж правило, за рішенням Ради оборони, поширюється й на громадський транспорт приватних компаній, але на практиці вони його не виконують, оскільки за це не передбачено жодних санкцій.
Як повинен діяти наземний громадський транспорт під час тривоги в Києві
Як зазначили в Департаменті, наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги в Києві повинен довезти пасажирів до найближчого укриття цивільного захисту.
"Зокрема, й до станцій метрополітену, підземних пішохідних переходів, паркінгів тощо. Це стосується як комунального підприємства "Київпастранс", так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів", - пояснили в Департаменті.
Проте, як додали в Департаменті, висадка пасажирів може відбуватися і безпосередньо на зупинках громадського транспорту.
Як працює метро під час тривоги в Києві
Окремі правила діють під час повітряної тривоги і для столичного метрополітену.
Так, у разі оголошення в Києві повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену здійснюють укриття населення. Рух електропоїздів під час тривоги не зупиняється, але відбувається виключно в підземних ділянках ліній метрополітену.
"Підприємство (КП "Київський метрополітен" - ред.) забезпечує укриття для максимальної кількості людей, які розміщуються у вестибюлях, середніх залах та на платформах станцій", - додали в Департаменті.
РБК-Україна також запитувало в КМДА, чи планується скасування цього правила для громадського транспорту в Києві з огляду на нинішню безпекову ситуацію в Києві, але відповіді на це питання не отримало.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, чому Південний міст у Києві закритий для приватного транспорту.
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