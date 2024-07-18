Киевский метрополитен планирует меры от падения пассажиров на колеи: ответ КГГА

В киевском метро участились случаи падения пассажиров на колеи – в июне 2024 года произошло три таких инцидента. В связи с этим на сайте Киевсовета зарегистрирована петиция об установке защитных экранов на станциях.
Что в столичном метрополитене планируют делать, чтобы предупредить падение людей на колеи, в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Кульбако.
В киевском метро в июне на колеи упали три человека, один из которых погиб. На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию об установке защитных экранов на станциях метрополитена, чтобы предотвратить трагические случаи.
Как сообщили в КГГА, в метрополитене разрабатывают дополнительные меры, чтобы снизить случаи падения пассажиров на пути метро. В частности:
Также в "Киевском метрополитене" дополнительно прорабатывают вопросы возможности установки защитных экранов с учетом пассажиропотоков, конструктивных и архитектурно-планировочных характеристик станций.
Напомним, мы писали, подорожает ли транспорт в Киеве на фоне роста тарифов на проезд в других городах Украины.
Также мы рассказывали, почему во время воздушной тревоги останавливается весь коммунальный транспорт. Все подземные станции метрополитена осуществляют укрытие населения. Движение электропоездов во время тревоги не останавливается, но происходит исключительно в подземных участках линий метрополитена.
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