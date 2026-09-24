У київській лікарні керівники роками здирали з хірургів "побори", погрожуючи мобілізацією

Схему організували медичний директор закладу та двоє завідувачів відділень. За кожне хірургічне втручання лікарі мали передавати керівництву від тисячі гривень. Розмір виплат залежав від кількості операцій, а гроші збирали щотижня або раз на місяць.

Погрожували фронтом і понаднормовими

Тим, хто відмовлявся платити, могли встановлювати надмірний графік чергувань або ініціювати дисциплінарні провадження. Ще одним важелем тиску було скасування бронювання від мобілізації.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими столичної поліції задокументували неодноразові факти передачі коштів.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара особою, яка займає відповідальне становище.

Медичному директору обрали нічний домашній арешт на два місяці. Обидва завідувачі відділень підуть під варту на 60 діб - із можливістю внесення застави.