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В киевской больнице руководители годами сдирали с хирургов "поборы", угрожая мобилизацией

13:07 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: в Киеве руководители больницы брали взятки (коллаж РБК-Украина)

В киевском медицинском учреждении руководители годами собирали с хирургов деньги за каждую проведенную операцию и угрожали тем, кто отказывался платить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Схему организовали медицинский директор учреждения и два заведующих отделениями. За каждое хирургическое вмешательство врачи должны передавать руководству от тысячи гривен. Размер выплат зависел от количества сделок, а деньги собирали еженедельно или раз в месяц.

Угрожали фронтом и сверхурочными

Тем, кто отказывался платить, могли устанавливать чрезмерный график дежурств или инициировать дисциплинарное производство. Еще одним рычагом давления была отмена бронирования от мобилизации.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями столичной полиции задокументировали неоднократные факты передачи средств.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.

Медицинскому директору избрали ночной домашний арест на два месяца. Оба заведующих отделениями пойдут под стражу на 60 суток - с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция задержали бывшего народного депутата, который за 10 тысяч долларов помогал людям получать фиктивную инвалидность для уклонения от мобилизации.

Недавно в Тернопольской области правоохранители разоблачили сразу весь состав врачебно-консультативной комиссии районной больницы - медики в течение трех лет выдавали фиктивные справки о состоянии здоровья за суммы от 6 до 12 тысяч долларов.

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