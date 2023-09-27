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У Київській і ще низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: повітряна тривога оголошена в Київській і ще низці областей (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській та ще низці областей лунає сигнал повітряної тривоги. Небезпека пов'язана із загрозою застосування ворогом ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:12 мапа повітряних тривог виглядає так:

Наразі сирена лунає у центральних та північних регіонах країни.

В чому причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування окупаційними військами ракетного озброєння.

"Ракетна небезпека де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

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