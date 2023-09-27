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В Киевской и еще ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

Фото: воздушная тревога объявлена в Киевской и еще ряде областей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской и еще ряде областей раздается сигнал воздушной тревоги. Опасность связана с угрозой применения врагом ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:12 карта воздушных тревог выглядит так:

В настоящее время сирена звучит в центральных и северных регионах страны.

В чем причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения оккупантами ракетного вооружения.

"Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновлено 12:20. Объявлен отбой ракетной опасности.

Последняя массированная атака РФ по Украине

Напомним, что минувшей ночью, 26 сентября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами", выпустив 38 дронов-камикадзе. Из них силам ПВО удалось сбить 26 человек.

Больше всего во время атаки пострадала Одесская область, враг направил удары по портовой инфраструктуре Подунавья и международному пункту пропуска на границе Украины с Румынией.

Кроме того, БПЛА были направлены на Черкасскую и Николаевскую области. А Кривой Рог попал под ракетный удар.

Все подробности ночной атаки РФ против Украины в ночь на 26 сентября и ее последствия узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Киевская областьракетиВоздушные силы Украинывоздушная тревога