В Киевской и еще ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:12 карта воздушных тревог выглядит так:

В настоящее время сирена звучит в центральных и северных регионах страны.

В чем причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения оккупантами ракетного вооружения.

"Ракетная опасность, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновлено 12:20. Объявлен отбой ракетной опасности.

Последняя массированная атака РФ по Украине

Напомним, что минувшей ночью, 26 сентября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами", выпустив 38 дронов-камикадзе. Из них силам ПВО удалось сбить 26 человек.

Больше всего во время атаки пострадала Одесская область, враг направил удары по портовой инфраструктуре Подунавья и международному пункту пропуска на границе Украины с Румынией.

Кроме того, БПЛА были направлены на Черкасскую и Николаевскую области. А Кривой Рог попал под ракетный удар.

Все подробности ночной атаки РФ против Украины в ночь на 26 сентября и ее последствия узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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