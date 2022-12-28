У київській багатоповерхівці вибухнув газовий балончик: постраждала 17-річна дівчина

У столичній багатоповерхівці вчора, 27 грудня, вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.
Інцидент стався о 18:21 у Дніпровському районі Києва. Рятувальники встановили, що на кухні однієї з квартир на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибухнув газовий балончик без послідуючого горіння.
Через вибух постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діагнозом - гостра реакція на стрес та поранення кисті руки її передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилась.
Також, з даними ДСНС, пошкоджено віконні рами, меблі, побутову техніку на кухні.
Фото: у Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, а також зазначають, що лише за минулу добу ліквідовано 87 пожеж, з яких 51 - у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули дев'ять осіб, четверо постраждали.
Фото: рятувальники нагадують правила пожежної безпеки (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, в Одеській області у квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, внаслідок вибуху є руйнування.
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