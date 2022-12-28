UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У київській багатоповерхівці вибухнув газовий балончик: постраждала 17-річна дівчина

Фото: у багатоповерхівці у Києві вибухнув газовий балончик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У столичній багатоповерхівці вчора, 27 грудня, вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Інцидент стався о 18:21 у Дніпровському районі Києва. Рятувальники встановили, що на кухні однієї з квартир на третьому поверсі 16-поверхового житлового будинку вибухнув газовий балончик без послідуючого горіння.

Через вибух постраждала 17-річна дівчина. З попереднім діагнозом - гостра реакція на стрес та поранення кисті руки її передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилась.

Також, з даними ДСНС, пошкоджено віконні рами, меблі, побутову техніку на кухні.

Фото: у Києві у багатоповерхівці вибухнув газовий балон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, а також зазначають, що лише за минулу добу ліквідовано 87 пожеж, з яких 51 - у житловому секторі. Внаслідок загорянь загинули дев'ять осіб, четверо постраждали.

Фото: рятувальники нагадують правила пожежної безпеки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, в Одеській області у квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, внаслідок вибуху є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСВибух