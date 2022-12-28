В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка

В столичной многоэтажке вчера, 27 декабря, взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Инцидент произошел в 18:21 в Днепровском районе Киева. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома взорвался газовый баллончик без последующего горения.
Из-за взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом - острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.
Также, по данным ГСЧС, повреждены оконные рамы, мебель, бытовая техника на кухне.
Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также отмечают, что только за минувшие сутки ликвидировано 87 пожаров, из которых 51 - в жилом секторе. В результате возгораний погибли девять человек, четверо пострадали.
Фото: спасатели напоминают правила пожарной безопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, в Одесской области в квартире взорвался туристический газовый баллончик, в результате взрыва есть разрушения.
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