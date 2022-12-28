RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В киевской многоэтажке взорвался газовый баллончик: пострадала 17-летняя девушка

Фото: в многоэтажке в Киеве взорвался газовый баллончик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В столичной многоэтажке вчера, 27 декабря, взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел в 18:21 в Днепровском районе Киева. Спасатели установили, что на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома взорвался газовый баллончик без последующего горения.

Из-за взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом - острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Также, по данным ГСЧС, повреждены оконные рамы, мебель, бытовая техника на кухне.

Фото: в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, а также отмечают, что только за минувшие сутки ликвидировано 87 пожаров, из которых 51 - в жилом секторе. В результате возгораний погибли девять человек, четверо пострадали.

Фото: спасатели напоминают правила пожарной безопасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Одесской области в квартире взорвался туристический газовый баллончик, в результате взрыва есть разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСВзрыв