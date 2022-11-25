У київських школах тимчасово змінять час навчання: новий графік

Починаючи з 28 листопада київські школи починатимуть навчання з 9 ранку. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах починатиметься й закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, енергетична система України перевантажена внаслідок ракетних ударів Росії. Нововведення необхідне для зменшення залежності шкіл від аварійних та віялових відключень.

Новий графік навчання діятиме до початку зимових канікул.

"Який графік навчання буде в наступному році, будемо вирішувати вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці - обов’язкове. Для учнів початкових класів - до уроків та після них -– працюватимуть групи подовженого дня", - Мондриївський.