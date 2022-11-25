ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У київських школах тимчасово змінять час навчання: новий графік

Новость на русском →
П'ятниця 25 листопада 2022 13:41
У київських школах тимчасово змінять час навчання: новий графік Фото: у київських школах тимчасово змінять час навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 28 листопада київські школи починатимуть навчання з 9 ранку. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах починатиметься й закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, енергетична система України перевантажена внаслідок ракетних ударів Росії. Нововведення необхідне для зменшення залежності шкіл від аварійних та віялових відключень.

Новий графік навчання діятиме до початку зимових канікул.

"Який графік навчання буде в наступному році, будемо вирішувати вже в січні. Ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці - обов’язкове. Для учнів початкових класів - до уроків та після них -– працюватимуть групи подовженого дня", - Мондриївський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Рівне навчальний процес у школах та дитячих садочках міста припинили до кінця тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України