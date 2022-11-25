В киевских школах временно изменят время обучения: новый график

Начиная с 28 ноября киевские школы будут начинать обучение с 9 утра. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Обучение в школах в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени, а именно с 09:00 до 16:00.

Как пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, энергетическая система Украины перегружена в результате ракетных ударов России. Нововведение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.

Новый график обучения будет действовать до начала зимних каникул.

"Какой график обучения будет в следующем году, будем решать уже в январе. Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке - обязательно. Для учеников начальных классов - до уроков и после них - будут работать группы продленного дня", - Мондриевский.