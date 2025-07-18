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На київських Нивках пролунав сильний вибух: поліція пояснила, що сталось

П'ятниця 18 липня 2025 15:58
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На київських Нивках пролунав сильний вибух: поліція пояснила, що сталось Фото: на київських Нивках пролунав сильний вибух (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Вибух, який пролунав у Шевченківському районі Києва, стався через контрольоване знешкодження ворожого боєприпасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Києва.

Під час проведення огляду пошкоджено внаслідок обстрілу 17 червня будинку представник комунального підприємства виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додає поліція.

Фото: на київських Нивках пролунав сильний вибух (t.me/gunpKyiv)

Обстріл України у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня Київ був основним напрямком ворожого удару. Тоді терористи застосували 472 засоби повітряного нападу, серед яких:

  • 440 дронів, з яких близько 280 - "Шахеди";
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 16 крилатих ракет Х-101;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 428 цілей.

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