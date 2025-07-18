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На киевских Нивках прогремел сильный взрыв: полиция объяснила, что произошло

Пятница 18 июля 2025 15:58
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На киевских Нивках прогремел сильный взрыв: полиция объяснила, что произошло Фото: на киевских Нивках прогремел сильный взрыв (t.me/gunpKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Взрыв, который прогремел в Шевченковском районе Киева, произошел из-за контролируемого обезвреживания вражеского боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Киева.

Во время проведения осмотра поврежденного в результате обстрела 17 июня дома представитель коммунального предприятия обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет.

"На место оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы столичной полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Несмотря на то, что данный вид оружия является крайне опасным при транспортировке, полицейские уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности", - добавляет полиция.

Фото: на киевских Нивках прогремел сильный взрыв (t.me/gunpKyiv)

Обстрел Украины в ночь на 17 июня

В ночь на 17 июня Киев был основным направлением вражеского удара. Тогда террористы применили 472 средства воздушного нападения, среди которых:

  • 440 дронов, из которых около 280 - "Шахеды";
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 16 крылатых ракет Х-101;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

В целом противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 428 целей.

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