UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київські ЦНАПи відновлюють роботу по суботах: графік

Фото: Київські ЦНАПи відновлюють роботу по субботах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах. Працюватимуть з 9 ранку до 18 вечора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У будні ЦНАПи столиці працюють за аналогічним графіком. Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів", - пише КМДА.

Зазначається, що:

  • у разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня - ЦНАПи розпочинають роботу через 30 хвилин після відбою;
  • у разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня - протягом 10 хвилин після відбою.

"Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 0442026038, 0442026039", - додає КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці назвали сфери в яких найбільше стикалися з проявом корупції протягом останнього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦПАУКиївська область