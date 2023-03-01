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Київські ЦНАПи відновлюють роботу по суботах: графік

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Середа 01 березня 2023 11:28
Київські ЦНАПи відновлюють роботу по суботах: графік Фото: Київські ЦНАПи відновлюють роботу по субботах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ЦНАПи Києва відновлюють роботу по суботах. Працюватимуть з 9 ранку до 18 вечора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У будні ЦНАПи столиці працюють за аналогічним графіком. Заявників приймають за електронною чергою, що формується у приміщеннях ЦНАПів", - пише КМДА.

Зазначається, що:

  • у разі оголошення повітряної тривоги до початку робочого дня - ЦНАПи розпочинають роботу через 30 хвилин після відбою;
  • у разі оголошення повітряної тривоги під час робочого дня - протягом 10 хвилин після відбою.

"Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 0442026038, 0442026039", - додає КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці назвали сфери в яких найбільше стикалися з проявом корупції протягом останнього року.

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ЦПАУ Київська область
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