Киевские ЦНАПы возобновляют работу по субботам: график
Фото: Киевские ЦНАПы возобновляют работу по субботам (Виталий Носач, РБК-Украина)
ЦНАПы Киева возобновляют работу по субботам. Будут работать с 9 утра до 18 вечера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"В будни ЦНАПы столицы работают по аналогичному графику. Заявителей принимают по электронной очередь, которая формируется в помещениях ЦНАПов", - пишет КГГА.
Отмечается, что:
- в случае объявления воздушной тревоги к началу рабочего дня - ЦНАП начинает работу через 30 минут после отбоя;
- в случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня - в течение 10 минут после отбоя.
"Всю актуальную информацию по получению услуг, состоянию рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 0442026038, 0442026039", - добавляет КГГА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы назвали сферы, в которых больше всего сталкивались с проявлением коррупции в течение последнего года.
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