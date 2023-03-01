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Киевские ЦНАПы возобновляют работу по субботам: график

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Среда 01 марта 2023 11:28
Киевские ЦНАПы возобновляют работу по субботам: график Фото: Киевские ЦНАПы возобновляют работу по субботам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ЦНАПы Киева возобновляют работу по субботам. Будут работать с 9 утра до 18 вечера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"В будни ЦНАПы столицы работают по аналогичному графику. Заявителей принимают по электронной очередь, которая формируется в помещениях ЦНАПов", - пишет КГГА.

Отмечается, что:

  • в случае объявления воздушной тревоги к началу рабочего дня - ЦНАП начинает работу через 30 минут после отбоя;
  • в случае объявления воздушной тревоги во время рабочего дня - в течение 10 минут после отбоя.

"Всю актуальную информацию по получению услуг, состоянию рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 0442026038, 0442026039", - добавляет КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы назвали сферы, в которых больше всего сталкивались с проявлением коррупции в течение последнего года.

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ЦПАУ Киевская область
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