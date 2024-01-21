Київські рятувальники зняли з льоду двох людей (відео)

Рятувальники прибули на місце події та вирушили на пошуки. На небезпечній ділянці льоду перебували двоє молодих людей.

"Хлопець та дівчина 2001 та 2002 років народження зайшли на небезпечну ділянку льоду, і не змогли самостійно повернутися до берега. Також вони не викликали рятувальників по телефону", - розповіли рятувальники.

Співробітники ДСНС виклали відео порятунку молодих людей.

З хлопцем та дівчиною рятувальники провели роз'яснювальну бесіду.

Робота рятувальників

Раніше ми писали, що у Карпатах більше тижня шукають француза , який пішов у гори ще на початку січня.

Також співробітники ДСНСврятували людину після вибуху через газовий пальник.