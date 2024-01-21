RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевские спасатели сняли со льда двух людей (видео)

Фото: спасатели в Киеве сняли со льда двух людей (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и пропали из виду у Днепровской Набережной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Спасатели прибыли на место события и отправились на поиски. На опасном участке льда находились двое молодых людей.

"Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда, и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Также они не вызывали спасателей по телефону", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС выложили видео спасения молодых людей.

С парнем и девушкой спасатели провели разъяснительную беседу.

Работа спасателей

Ранее мы писали, что в Карпатах больше недели ищут француза, который ушел в горы еще в начале января.

Также сотрудники ГСЧС спасли человека после взрыва из-за газовой горелки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСрятувальникикрига