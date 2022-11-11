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Київські ОСББ та ЖБК отримають компенсацію 75% вартості генераторів та інших приладів живлення

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П'ятниця 11 листопада 2022 15:11
Київські ОСББ та ЖБК отримають компенсацію 75% вартості генераторів та інших приладів живлення Фото: ОСББ та ЖБК отримають компенсацію 75% вартості генераторів та інших приладів живлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Київська міська рада затвердила цільову програму часткового відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів та будь-яких незалежних приладів альтернативного живлення для забезпечення потреб ОСББ, ЖБК міста Києва під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської ради.

Відповідне рішення ухвалено з метою зниження фінансового навантаження на об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, які купуватимуть генератори на випадок відключень електроенергії.

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", - йдеться у повідомленні.

Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

Нагадаємо раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка у наступному році більш ніж на 1 млрд гривень зросте допомога соціально вразливим групам населення столиці.

Збільшення розміру виплат від міста відчують близько 100 тисяч киян.

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