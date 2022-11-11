Киевские ОСМД и ЖСК получат компенсацию 75% стоимости генераторов и других приборов питания

Киевский городской совет утвердил целевую программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для обеспечения потребностей ОСМД, ЖСК города Киева во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

Соответствующее решение принято с целью снижения финансовой нагрузки на объединение совладельцев многоквартирных домов, которые будут покупать генераторы на случай отключений электроэнергии.

"В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", - говорится в сообщении.

Для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные в Киеве государственные администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко в следующем году более чем на 1 млрд гривен вырастет помощь социально уязвимым группам населения столицы.

Увеличение размера выплат от города почувствуют около 100 тысяч киевлян.