Киевская область переводит пункты несокрушимости в рабочий режим: в чем причина

В Киевской области все несокрушимости переводят в рабочий режим. Причина - проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Сообщается, что соответствующие поручения по результатам заседания областного штаба Совета обороны получили все районы и громады.

На сегодня работают 225 пунктов, еще почти 400 готовятся к открытию. Пункты несокрушимости разворачивают территориальные общины, подразделения ГСЧС, "Укрзализныця" и представители бизнеса.

"Получаю много жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь, руководителям общин, обновить все данные и постоянно информировать жителей общин. Четкая информация: место, график и условия работы", - добавил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Отметим, в таких пунктах обязательно должны быть:

свет

интернет

доступ к мобильной связи всех операторов

вода

аптечка

Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Київщина безпечна".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью.

Он уже поднимал этот вопрос перед правительством, после чего премьер Денис Шмыгаль объявил, что будет расширено действие кредитной программы "5-7-9" на строительство генерационных установок.