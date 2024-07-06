Киевская область переводит пункты несокрушимости в рабочий режим: в чем причина
В Киевской области все несокрушимости переводят в рабочий режим. Причина - проблемы со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
Сообщается, что соответствующие поручения по результатам заседания областного штаба Совета обороны получили все районы и громады.
На сегодня работают 225 пунктов, еще почти 400 готовятся к открытию. Пункты несокрушимости разворачивают территориальные общины, подразделения ГСЧС, "Укрзализныця" и представители бизнеса.
"Получаю много жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь, руководителям общин, обновить все данные и постоянно информировать жителей общин. Четкая информация: место, график и условия работы", - добавил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Отметим, в таких пунктах обязательно должны быть:
- свет
- интернет
- доступ к мобильной связи всех операторов
- вода
- аптечка
Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Київщина безпечна".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью.
Он уже поднимал этот вопрос перед правительством, после чего премьер Денис Шмыгаль объявил, что будет расширено действие кредитной программы "5-7-9" на строительство генерационных установок.
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