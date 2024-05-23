UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

Фото: Київська міська електричка змінює графік руху (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тетяна Степанова

Київська міська кільцева електричка змінює графік руху з 24 травня по 12 серпня. Причина - початок будівництва тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.

"Починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений", - йдеться в повідомленні.

Новий графік руху

 У робочі дні: 

  • щогодини поїзди курсуватимуть повним кільцевим маршрутом;
  • "пікові" щопівгодинні рейси зранку та ввечері будуть здійснюватися тільки на дільниці Святошин - Вокзальна - Дарниця в обидві сторони.

 У вихідні дні:

Рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна - Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну і Видубичі. 

Нові розклади - як цілісні, так і окремо по кожній станції - вже є у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора. Нову функцію тестують на трамвайних маршрутах Подільського депо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ