Київська міська електричка змінює графік руху до 12 серпня: як курсуватиме

Київська міська кільцева електричка змінює графік руху з 24 травня по 12 серпня. Причина - початок будівництва тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express.
"Починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений", - йдеться в повідомленні.
У робочі дні:
У вихідні дні:
Рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна - Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну і Видубичі.
Нові розклади - як цілісні, так і окремо по кожній станції - вже є у чат-боті "Укрзалізниці" у Viber та Telegram.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора. Нову функцію тестують на трамвайних маршрутах Подільського депо.
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