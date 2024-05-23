Киевская городская электричка меняет график движения до 12 августа: как будет курсировать

"Начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, так что в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен", - говорится в сообщении.

Новый график движения

В рабочие дни:

ежечасно поезда будут курсировать по полному кольцевому маршруту;

"пиковые" ежечасные рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошино - Вокзальная - Дарница в обе стороны.

В выходные дни:

Движение поездов будет ограничено на участке Почайна - Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, из Сырца в Русановку можно будет только южной частью "кольца" через Святошино, Вокзальную и Выдубичи.

Новые расписания - как цельные, так и отдельно по каждой станции - уже есть в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.