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Киевская городская электричка меняет график движения до 12 августа: как будет курсировать

Фото: Киевская городская электричка меняет график движения (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Татьяна Степанова

Киевская городская кольцевая электричка меняет график движения с 24 мая по 12 августа. Причина - начало строительства тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

"Начинается строительство тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста, так что в период с 24 мая по 12 августа график движения Kyiv City Express в пределах киевского кольца будет изменен", - говорится в сообщении.

Новый график движения

В рабочие дни:

  • ежечасно поезда будут курсировать по полному кольцевому маршруту;
  • "пиковые" ежечасные рейсы утром и вечером будут осуществляться только на участке Святошино - Вокзальная - Дарница в обе стороны.

В выходные дни:

Движение поездов будет ограничено на участке Почайна - Никольская Слободка. Эти станции станут конечными, соответственно доехать, например, из Сырца в Русановку можно будет только южной частью "кольца" через Святошино, Вокзальную и Выдубичи.

Новые расписания - как цельные, так и отдельно по каждой станции - уже есть в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.

Напомним, ранее мы сообщали, что "Киев Цифровой" приступил к тестированию новой функции валидации билетов сразу в приложении. Этот сервис позволяет оплатить проезд в наземном общественном транспорте без валидатора. Новая функция тестируется на трамвайных маршрутах Подольского депо.

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Киев