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Київська кільцева електричка затримується через НП

Фото: Київська кільцева електричка Kyiv City Express затримується 29 січня
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 29 січня, Київська кільцева електричка затримується поблизу ст. "Зеніт" у напрямку ст. "Почайна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.

"Затримується один з наших електропоїздів поблизу ст. Зеніт у напрямку ст. Почайна", - йдеться в повідомленні.

В Telegram-каналі, нагадали, що гуляння по коліях у нетверезому стані - "погана ідея навіть для недільного ранку".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.

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Київ