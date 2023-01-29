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Киевская кольцевая электричка задерживается из-за ЧП

Фото: Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express задерживается 29 января
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 29 января, Киевская кольцевая электричка задерживается вблизи ст. "Зенит" в направлении ст. "Почайная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Kyiv City Express.

"Задерживается один из наших электропоездов вблизи ст. "Зенит" в направлении ст. "Почайна", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале, напомнили, что гуляния по путям в нетрезвом состоянии – "плохая идея даже для воскресного утра".

Напомним, "Укрзализныця" запустила вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

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Киев