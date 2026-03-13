Київська електричка різко подорожчала: скільки тепер платитимуть за проїзд

У Києві змінилася вартість проїзду в міській електричці при певних способах оплати. Пасажирам доведеться платити більше, якщо купувати квиток через касу чи термінал.

Читайте також : Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Згідно з оновленими даними, вартість квитка у касах станцій та терміналах самообслуговування відтепер становить 22 гривні. При оплаті банківською карткою безпосередньо на валідаторі ціна буде нижчою - 19,19 гривні.

Зростання вартості пояснюють запровадженням спеціального комісійного збору за послуги платіжних систем та обслуговування фізичних точок продажу.

Попри загальне підвищення, вартість проїзду при купівлі квитка через мобільний застосунок "Київ Цифровий" залишається незмінною. Пасажири, які користуються цифровим сервісом, надалі платитимуть за одну поїздку 15 гривень.

Влада закликає містян переходити на цифрову оплату, щоб уникати черг та заощаджувати кошти.

