Київська електричка різко подорожчала: скільки тепер платитимуть за проїзд
У Києві змінилася вартість проїзду в міській електричці при певних способах оплати. Пасажирам доведеться платити більше, якщо купувати квиток через касу чи термінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мобільний застосунок "Київ Цифровий".
Читайте також: Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт
Згідно з оновленими даними, вартість квитка у касах станцій та терміналах самообслуговування відтепер становить 22 гривні. При оплаті банківською карткою безпосередньо на валідаторі ціна буде нижчою - 19,19 гривні.
Зростання вартості пояснюють запровадженням спеціального комісійного збору за послуги платіжних систем та обслуговування фізичних точок продажу.
Попри загальне підвищення, вартість проїзду при купівлі квитка через мобільний застосунок "Київ Цифровий" залишається незмінною. Пасажири, які користуються цифровим сервісом, надалі платитимуть за одну поїздку 15 гривень.
Влада закликає містян переходити на цифрову оплату, щоб уникати черг та заощаджувати кошти.
Фото: Київ Цифровий
Нагадаємо, у Києві з 14 березня подорожчає проїзд у деяких приватних маршрутних таксі. Водночас вартість поїздок у комунальному транспорті - метро, трамваях та тролейбусах - залишиться незмінною.
Тим часом у Києві на популярний трамвайний маршрут №27, що сполучає три райони Лівого берега Києва, вийшли сучасні низькопідлогові вагони українського виробництва. Місто вже запустило п’ять нових трамваїв, а ще три з’являться на лінії найближчим часом.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.