"Полярний експрес" на Київській дитячий залізниці повертається: графік руху поїздів

У суботу, 21 грудня, у Києві стартує святковий "Полярний експрес", що відкриє зимовий сезон на Київській дитячій залізниці. Святковий поїзд чекатиме на маленьких пасажирів та їхніх батьків у Сирецькому парку столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
21 грудня о 15:30 з першої колії Сирецького парку в Києві вирушить святковий "Полярний експрес". Ця подія ознаменує офіційний старт зимового сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці.
Поїзди курсуватимуть у такі дати:
Час роботи:
Квитки на "Полярний експрес" можна придбати:
Продаж квитків у чат-ботах відкривається за 20 днів до дати поїздки.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків - Ужгород. Такі вагони пристосовані для дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.