UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

"Полярний експрес" на Київській дитячий залізниці повертається: графік руху поїздів

Фото: зимові поїздки на дитячій залізниці Києва (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Владислава Ткаченко

У суботу, 21 грудня, у Києві стартує святковий "Полярний експрес", що відкриє зимовий сезон на Київській дитячій залізниці. Святковий поїзд чекатиме на маленьких пасажирів та їхніх батьків у Сирецькому парку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Полярний експрес" стартує у Києві: коли вирушить святковий поїзд для дітей

21 грудня о 15:30 з першої колії Сирецького парку в Києві вирушить святковий "Полярний експрес". Ця подія ознаменує офіційний старт зимового сезону руху поїздів на Київській дитячій залізниці.

Графік руху

Поїзди курсуватимуть у такі дати:

  • Грудень: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29;
  • Січень: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
  • Лютий: 1, 2.

Час роботи:

  • Четвер, п’ятниця (під час зимових шкільних канікул): з 11:00 до 17:10;
  • Субота, неділя: з 10:30 до 18:50.

Де придбати квитки

 Квитки на "Полярний експрес" можна придбати:

  • у квиткових касах Київської дитячої залізниці;
  • через чат-боти "Укрзалізниці".

Продаж квитків у чат-ботах відкривається за 20 днів до дати поїздки.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила новий дитячий купейний вагон у складі потяга, який курсує за маршрутом Харків - Ужгород. Такі вагони пристосовані для дітей віком від 0 до 8 років та їхніх батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця