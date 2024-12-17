"Полярный экспресс" на Киевской детской железной дороге возвращается: график движения поездов

В субботу, 21 декабря, в Киеве стартует праздничный "Полярный экспресс", который откроет зимний сезон на Киевской детской железной дороге. Праздничный поезд будет ждать маленьких пассажиров и их родителей в Сырецком парке столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
21 декабря в 15:30 с первого пути Сырецкого парка в Киеве отправится праздничный "Полярный экспресс". Это событие ознаменует официальный старт зимнего сезона движения поездов на Киевской детской железной дороге.
Поезда будут курсировать в такие даты:
Время работы:
Билеты на "Полярный экспресс" можно приобрести:
Продажа билетов в чат-ботах открывается за 20 дней до даты поездки.
Напомним, что "Укрзализныця" запустила новый детский купейный вагон в составе поезда, курсирующего по маршруту Харьков - Ужгород. Такие вагоны приспособлены для детей от 0 до 8 лет и их родителей.