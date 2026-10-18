На Київщині запровадили екстрені відключення світла

Нагадаємо, 18 жовтня графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості діють по всій Україні, а погодинні відключення для всіх категорій споживачів - в окремих регіонах обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Причина - наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас на Вінниччині після російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури запровадили аварійні відключення світла.