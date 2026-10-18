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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

11:10 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: генератор біля одного з магазинів в Україні (Getty Images)

18 жовтня в Київській області запровадили екстрені відключення світла, через які графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії уточнили, що екстрені відключення діють у Бучанському районі. У таких випадках звичні графіки вимкнення електроенергії не застосовуються.

Енергетики пообіцяли інформувати споживачів про подальші зміни через офіційний телеграм-канал.

Жителям району радять стежити за повідомленнями ДТЕК, щоб оперативно дізнаватися про оновлення ситуації з електропостачанням.

Нагадаємо, 18 жовтня графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості діють по всій Україні, а погодинні відключення для всіх категорій споживачів - в окремих регіонах обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Причина - наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас на Вінниччині після російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури запровадили аварійні відключення світла.

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