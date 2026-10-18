В Киевской области ввели экстренные отключения света

Напомним, 18 октября графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности действуют по всей Украине, а почасовые отключения для всех категорий потребителей – в отдельных регионах объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Причина – последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в Винницкой области после российской атаки на объекты критической инфраструктуры ввели аварийные отключения света.