На Київщині зафіксували спалах небезпечного вірусу: як вберегтися та що потрібно знати

Дванадцятеро дітей уже завершили лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває у лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи, щоб локалізувати вогнище. Нових випадків наразі не зафіксовано.

Як передається вірус

Коксакі належить до групи ентеровірусів і поширюється кількома шляхами:

фекально-оральним - через брудні руки, немиті овочі та воду;

повітряно-крапельним - під час кашлю чи чхання;

контактно-побутовим - через іграшки, посуд чи поверхні.

Вірус стійкий до низьких температур, але гине під час кип’ятіння або дії дезінфекторів.

Основні симптоми

Інкубаційний період триває 3-6 днів. Найпоширеніші ознаки:

температура 38-40°C;

біль у горлі, висипання у роті, на долонях і ступнях ("рука-нога-рот");

нудота, блювання, діарея, загальна слабкість.

Зазвичай хвороба минає за 7-10 днів, але ускладнення (менінгіт, енцефаліт, міокардит) потребують термінової медичної допомоги.

Як запобігти зараженню

Вакцини від вірусу Коксакі немає, тож найефективніший захист - гігієна та імунітет:

регулярно мийте руки з милом;

мийте овочі, фрукти, пийте лише чисту воду;

дезінфікуйте поверхні та іграшки;

більше бувайте на свіжому повітрі, висипайтеся та збалансовано харчуйтеся.

Що робити при симптомах

Якщо у дитини з’явилися ознаки хвороби, зверніться до лікаря і не займайтеся самолікуванням. Хворого потрібно ізолювати, забезпечити пиття та викликати швидку при судомах, блюванні чи сонливості.

У ЦГЗ наголошують, що дотримання базових правил гігієни допомагає уникнути не лише вірусу Коксакі, а й багатьох інших інфекцій.