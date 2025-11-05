RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киевской области зафиксировали вспышку опасного вируса: как уберечься и что нужно знать

Фото: В Киевской области зафиксировали вспышку вируса Коксаки (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевской области зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Заболело 13 детей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Двенадцать детей уже завершили лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия, чтобы локализовать очаг. Новых случаев пока не зафиксировано.

Как передается вирус

Коксаки относится к группе энтеровирусов и распространяется несколькими путями:

  • фекально-оральным - через грязные руки, немытые овощи и воду;
  • воздушно-капельным - во время кашля или чихания;
  • контактно-бытовым - через игрушки, посуду или поверхности.

Вирус устойчив к низким температурам, но погибает во время кипячения или действия дезинфекторов.

Основные симптомы

Инкубационный период длится 3-6 дней. Самые распространенные признаки:

  • температура 38-40°C;
  • боль в горле, высыпания во рту, на ладонях и ступнях ("рука-нога-рот");
  • тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

Обычно болезнь проходит за 7-10 дней, но осложнения (менингит, энцефалит, миокардит) требуют срочной медицинской помощи.

Как предотвратить заражение

Вакцины от вируса Коксаки нет, поэтому самая эффективная защита - гигиена и иммунитет:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • мойте овощи, фрукты, пейте только чистую воду;
  • дезинфицируйте поверхности и игрушки;
  • больше бывайте на свежем воздухе, высыпайтесь и сбалансировано питайтесь.

Что делать при симптомах

Если у ребенка появились признаки болезни, обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Больного нужно изолировать, обеспечить питье и вызвать скорую при судорогах, рвоте или сонливости.

В ЦОЗ отмечают, что соблюдение базовых правил гигиены помогает избежать не только вируса Коксаки, но и многих других инфекций.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в Украине новорожденным бесплатно проводят расширенный неонатальный скрининг - анализ крови, который помогает выявить 21 редкое генетическое заболевание еще до появления симптомов. Исследование делают в первые 2-3 дня жизни младенца с согласия родителей во всех роддомах (кроме оккупированных территорий).

Также мы писали, что в Сумской области впервые зафиксировали два случая хантавирусной инфекции - опасного заболевания, которое переносят грызуны. Оба пациента уже выздоровели. Вероятно, заражение произошло во время отдыха у реки и работы на огороде. Вирус передается через контакт с зараженной пылью или пищей, но не от человека к человеку. Медики советуют избегать контакта с грызунами и соблюдать гигиену.

ДетиБолезниЗдоровье