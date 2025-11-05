В Киевской области зафиксировали вспышку опасного вируса: как уберечься и что нужно знать

В Киевской области зафиксировали вспышку энтеровирусной инфекции, вызванной вирусом Коксаки. Заболело 13 детей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Двенадцать детей уже завершили лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия, чтобы локализовать очаг. Новых случаев пока не зафиксировано.
Коксаки относится к группе энтеровирусов и распространяется несколькими путями:
Вирус устойчив к низким температурам, но погибает во время кипячения или действия дезинфекторов.
Инкубационный период длится 3-6 дней. Самые распространенные признаки:
Обычно болезнь проходит за 7-10 дней, но осложнения (менингит, энцефалит, миокардит) требуют срочной медицинской помощи.
Вакцины от вируса Коксаки нет, поэтому самая эффективная защита - гигиена и иммунитет:
Если у ребенка появились признаки болезни, обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Больного нужно изолировать, обеспечить питье и вызвать скорую при судорогах, рвоте или сонливости.
В ЦОЗ отмечают, что соблюдение базовых правил гигиены помогает избежать не только вируса Коксаки, но и многих других инфекций.
Ранее РБК-Украина рассказывало, в Украине новорожденным бесплатно проводят расширенный неонатальный скрининг - анализ крови, который помогает выявить 21 редкое генетическое заболевание еще до появления симптомов. Исследование делают в первые 2-3 дня жизни младенца с согласия родителей во всех роддомах (кроме оккупированных территорий).
Также мы писали, что в Сумской области впервые зафиксировали два случая хантавирусной инфекции - опасного заболевания, которое переносят грызуны. Оба пациента уже выздоровели. Вероятно, заражение произошло во время отдыха у реки и работы на огороде. Вирус передается через контакт с зараженной пылью или пищей, но не от человека к человеку. Медики советуют избегать контакта с грызунами и соблюдать гигиену.