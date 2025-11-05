На Київщині зафіксували спалах небезпечного вірусу: як вберегтися та що потрібно знати

У Київській області зафіксували спалах ентеровірусної інфекції, спричиненої вірусом Коксакі. Захворіло 13 дітей.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я.

Дванадцятеро дітей уже завершили лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває у лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи, щоб локалізувати вогнище. Нових випадків наразі не зафіксовано. Як передається вірус Коксакі належить до групи ентеровірусів і поширюється кількома шляхами: фекально-оральним - через брудні руки, немиті овочі та воду;

повітряно-крапельним - під час кашлю чи чхання;

контактно-побутовим - через іграшки, посуд чи поверхні. Вірус стійкий до низьких температур, але гине під час кип’ятіння або дії дезінфекторів. Основні симптоми Інкубаційний період триває 3-6 днів. Найпоширеніші ознаки: температура 38-40°C;

біль у горлі, висипання у роті, на долонях і ступнях ("рука-нога-рот");

нудота, блювання, діарея, загальна слабкість. Зазвичай хвороба минає за 7-10 днів, але ускладнення (менінгіт, енцефаліт, міокардит) потребують термінової медичної допомоги. Як запобігти зараженню Вакцини від вірусу Коксакі немає, тож найефективніший захист - гігієна та імунітет: регулярно мийте руки з милом;

мийте овочі, фрукти, пийте лише чисту воду;

дезінфікуйте поверхні та іграшки;

більше бувайте на свіжому повітрі, висипайтеся та збалансовано харчуйтеся. Що робити при симптомах Якщо у дитини з’явилися ознаки хвороби, зверніться до лікаря і не займайтеся самолікуванням. Хворого потрібно ізолювати, забезпечити пиття та викликати швидку при судомах, блюванні чи сонливості. У ЦГЗ наголошують, що дотримання базових правил гігієни допомагає уникнути не лише вірусу Коксакі, а й багатьох інших інфекцій.

Раніше РБК-Україна розповідало, в Україні новонародженим безоплатно проводять розширений неонатальний скринінг - аналіз крові, який допомагає виявити 21 рідкісне генетичне захворювання ще до появи симптомів. Дослідження роблять у перші 2-3 дні життя немовляти за згодою батьків у всіх пологових будинках (крім окупованих територій). Також ми писали, що у Сумській області вперше зафіксували два випадки хантавірусної інфекції - небезпечного захворювання, яке переносять гризуни. Обидва пацієнти вже одужали. Ймовірно, зараження сталося під час відпочинку біля річки та роботи на городі. Вірус передається через контакт із зараженим пилом або їжею, але не від людини до людини. Медики радять уникати контакту з гризунами та дотримуватись гігієни.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.