В Киевской области зафиксировали вспышку опасного вируса: как уберечься и что нужно знать

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья .

Двенадцать детей уже завершили лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия, чтобы локализовать очаг. Новых случаев пока не зафиксировано.

Как передается вирус

Коксаки относится к группе энтеровирусов и распространяется несколькими путями:

фекально-оральным - через грязные руки, немытые овощи и воду;

воздушно-капельным - во время кашля или чихания;

контактно-бытовым - через игрушки, посуду или поверхности.

Вирус устойчив к низким температурам, но погибает во время кипячения или действия дезинфекторов.

Основные симптомы

Инкубационный период длится 3-6 дней. Самые распространенные признаки:

температура 38-40°C;

боль в горле, высыпания во рту, на ладонях и ступнях ("рука-нога-рот");

тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

Обычно болезнь проходит за 7-10 дней, но осложнения (менингит, энцефалит, миокардит) требуют срочной медицинской помощи.

Как предотвратить заражение

Вакцины от вируса Коксаки нет, поэтому самая эффективная защита - гигиена и иммунитет:

регулярно мойте руки с мылом;

мойте овощи, фрукты, пейте только чистую воду;

дезинфицируйте поверхности и игрушки;

больше бывайте на свежем воздухе, высыпайтесь и сбалансировано питайтесь.

Что делать при симптомах

Если у ребенка появились признаки болезни, обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Больного нужно изолировать, обеспечить питье и вызвать скорую при судорогах, рвоте или сонливости.

В ЦОЗ отмечают, что соблюдение базовых правил гигиены помогает избежать не только вируса Коксаки, но и многих других инфекций.