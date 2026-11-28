"Через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії", - повідомили в компанії.

В "Укренерго" зазначили, що повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.