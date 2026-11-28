Вранці 28 листопада у Київській області ввели аварійні відключення електроенергії. Причина - наслідки російських обстрілів та перевантаження обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Через наслідки ворожих обстрілів та перевантаження обладнання станом на цю годину на Київщині діють аварійні відключення електроенергії",
В "Укренерго" зазначили, що повернення до графіків погодинних відключень відбудеться, щойно дозволить ситуація в енергосистемі.
Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, у низці регіонів України протягом усієї доби діятимуть планові обмеження споживання електроенергії. Особливо важка ситуація та аварійні відключення у Дніпропетровській і Запорізькій областях.