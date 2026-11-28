Утром 28 ноября в Киевской области были введены аварийные отключения электроэнергии. Причина - последствия российских обстрелов и перегрузки оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Из-за последствий вражеских обстрелов и перегрузки оборудования по состоянию на этот час в Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии",
В "Укрэнерго" отметили, что возвращение к графикам почасовых отключений состоится, как только разрешит ситуация в энергосистеме.
Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.
Напомним, сегодня, 28 ноября, в ряде регионов Украины в течение всех суток будут действовать плановые ограничения потребления электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация и аварийные отключения в Днепропетровской и Запорожской областях.