"Из-за последствий вражеских обстрелов и перегрузки оборудования по состоянию на этот час в Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что возвращение к графикам почасовых отключений состоится, как только разрешит ситуация в энергосистеме.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть электроэнергию потребителям.