На Київщині влучили у приватний спорткомплекс, а не полігон ЗСУ, - Ігнат

"Це не полігон, це спортивний комплекс, він приватний і до військових відношення немає", - наголосив Ігнат.

Він наголосив, що тепер правоохоронці мають дати оцінку діям організаторів заходу.

Олійник розповів, що роботи з ліквідації наслідків балістичного удару по Київщині тривають - на місці обстрілу працюють всі оперативні служби.

"Унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Інформація щодо кількості загиблих і поранених уточнюється", - йдеться у його заяві.

Він додав, що всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська завдали удару балістичними ракетами по Київській області. Найбільших руйнувань зазнав Бучанський район.

Унаслідок атаки є загиблі та поранені. За попередніми даними, жертвами обстрілу стали 10 людей, ще близько сотні отримали травми різного ступеня тяжкості.