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На Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату: загинули чотири людини

19:00 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату: загинули чотири людини Фото: на Київщині військовий у СЗЧ підірвав гранату (Нацполіція)
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У Броварському районі Київської області внаслідок вибуху гранати загинули четверо людей, серед них - 17-річна дівчина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння в селі Мала Березанка.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, ймовірно, підірвав гранату. Внаслідок детонації загинули четверо людей: фігурант, дві жінки та 17-річна дівчина", - йдеться у заяві.

Наразі на місці події працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

Поліція відкрила за даним фактом кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому в мікрорайоні Ракове чоловік підірвав гранату просто у власній руці. Внаслідок вибуху він отримав травми.

Крім того, у Києві чоловік привів у дію боєприпас на вулиці у Святошинському районі. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей.

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