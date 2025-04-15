На Київщині священник "приватизував" церкву: подробиці справи

За даними джерел РБК-Україна, мова про настоятеля храму Свято-Михайлівського села Проців Юраша Володимира.

Працівники поліції з'ясували, що настоятель релігійної громади у селі Проців Бориспільського району, у змові з родичкою, незаконно заволодів культовими приміщеннями. Мова про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 квадратних метрів.

Завдяки своєму службовому становищу, архімандрит вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна. Потім він передав цей документ до церковного керівництва та отримав благословення на відчуження приміщень.

Підроблений протокол разом з іншими документами було передано приватному нотаріусу та укладено договір пожертви майна на користь сестри настоятеля. Таким чином, зловмисники незаконно "приватизували" культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, повідомили настоятелю про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.